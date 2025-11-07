Transfert au PSG : La folle réaction à Barcelone !

Alors que le PSG a perdu Achraf Hakimi pour plusieurs semaines, l'arrivée d'un nouveau défenseur lors du mercato d'hiver serait désormais envisagée. Dans cette optique, Luis Enrique s'intéresserait notamment à Eric Garcia, dont le contrat prend fin en juin prochain. Mais du côté du FC Barcelone, on n'aurait absolument pas peur des approches parisiennes.
Mardi soir, le PSG s'est incliné contre le Bayern Munich (1-2) mais a perdu plus qu'un match. Et pour cause, au cours de la rencontre, trois nouveaux joueurs se sont blessés à savoir Nuno Mendes, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Le plus impressionnant était évidemment le Marocain, sèchement taclé par Luis Diaz, expulsé pour son geste.
Le PSG s'intéresse à Eric Garcia ?
Une situation qui pousse même le PSG à envisager de s'activer sur le mercato d'hiver afin de dénicher un défenseur polyvalent, capable d'évoluer dans le couloir droit. Selon les informations de L'EQUIPE, Luis Enrique apprécierait notamment le profil d'Eric Garcia qui présente l'avantage de voir son contrat au FC Barcelone s'achever en juin prochain.
Le Barça ne tremble pas
Une situation qui pourrait semer la panique au Barça, mais malgré le risque de perdre un joueur libre, au sein du club blaugrana, on serait très serein d'après les informations récoltées par AS. Il faut dire qu'Eric Garcia n'aurait jamais manifesté l'envie de quitter le FC Barcelone et Hansi Flick lui offre désormais un temps de jeu important. Les Catalans n'ont donc aucune crainte malgré l'approche du PSG.