Transferts - PSG : Nouvelle solution trouvée pour Hakimi ?

Axel Cornic

La défaite face au Bayern Munich en Ligue des Champions fait beaucoup parler en ce moment, mais les plus gros débats concernent surtout la grave blessure d’Achraf Hakimi. Victime d’un tacle très dur de Luis Diaz, le latéral droit devrait être absent pour une durée de huit semaines, ce qui va poser pas mal de problèmes au Paris Saint-Germain.

Cet été, tout le monde se demandait pourquoi le PSG n’a pas recruté au moins un latéral droit. En effet, Achraf Hakimi est le seul véritable joueur de l’effectif formé à ce poste, mais Luis Enrique a vraisemblablement préféré ne rien changer. Le problème, c’est que maintenant on se retrouve avec un trou béant dans le secteur défensif…

Le PSG cherche un remplaçant à Hakimi Car Achraf Hakimi s’est blessé et son absence est annoncé autour des deux mois, avec le PSG qui devra donc trouver une solution pour régler cet énorme casse-tête. Ainsi, plusieurs sources ont révélé que le club parisien se serait mis à la recherche d’un renfort en vue du mercato hivernal, avec le défenseur polyvalent Eric Garcia du FC Barcelone qui serait pisté.