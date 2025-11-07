Laure Boulleau : C'est officiel avec Achraf Hakimi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, après la défaite du PSG contre le Bayern Munich, Laure Boulleau avait rapidement prédit une indisponibilité comprise entre 6 et 8 semaines pour Achraf Hakimi, touché à la cheville après un tacle très appuyé de Luis Diaz. Et la consultante de Canal+ avait vu juste !

En plus de la défaite, le PSG a probablement perdu bien plus contre le Bayern Munich mardi soir. En effet, juste avant la pause, Achraf Hakimi a quitté ses partenaires après un tacle très musclé de Luis Diaz, expulsé pour son geste. Après le match, Laure Boulleau avait d'ailleurs rapidement estimée que l'international marocain serait absent entre 6 et 8 semaines.

Laure Boulleau avait raison pour Hakimi « C’est nul. Il (Luis Diaz, ndlr) vient de faire une super mi-temps et il vient gâcher dans l’esprit sa mi-temps parfaitement réussie. De ma petite expérience, cela ressemble à une entorse grave de la cheville. Je dirais 6-8 semaines. On ne le reverra pas avant la trêve », confiait-elle plateau du Canal Champions Club après le match.