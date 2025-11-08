Transfert de dernière minute : L’OM veut s’en débarrasser, il refuse tout !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour la première fois depuis fin août, Neal Maupay devrait être de retour dans le groupe de l’OM ce samedi à l'occasion de la réception de Brest. Un joueur qui n’entrait plus dans les plans du club, qui a tout fait pour s’en séparer jusqu’à la fermeture du mercato estival, mais l’attaquant âgé de 29 ans a tout refusé.

Après avoir eu du temps de jeu le week-end dernier avec la réserve face à Seyssinet (1-0), avec un but sur penalty, Neal Maupay va retrouver le groupe de l’OM ce samedi. Alors qu’il n’a plus été convoqué depuis le 23 août dernier et la réception du Paris FC (5-2), l’attaquant âgé de 29 ans devrait de nouveau l’être ce samedi pour celle de Brest.

« Je le vois mieux physiquement » « Peut-être que Neal Maupay sera aussi avec nous sur le banc demain (samedi). Je le vois mieux physiquement. Il est plus positif, on verra après l’entraînement. Je ne sais pas qui jouera et comment on jouera », a déclaré Roberto De Zerbi vendredi en conférence de presse. Un retour que l’OM n’aurait pas imaginé l’été dernier, quand le club a tout fait pour s’en débarrasser jusqu’à la fin du mercato estival.