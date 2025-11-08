Luis Enrique rend son verdict : Clash inévitable au PSG ?

La rédaction

Ils tombent un par un tels des dominos. Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, tous artisans des succès du PSG la saison dernière, ont rejoint l'infirmerie du Campus PSG. La faute à des blessures survenues subitement en l'espace d'une petite semaine. A l'approche du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain doit-il respecter la volonté de Luis Enrique de ne pas toucher à cet effectif ? C'est notre sondage du jour !

Sur la pelouse de Lorient la semaine dernière (1-1), Désiré Doué quittait ses coéquipiers de manière imprévue. En raison d'une lésion de grade trois à la cuisse droite, le MVP de la finale de la Ligue des champions sortait du stade avec des béquilles. Et six jours plus tard, à l'occasion de la réception du Bayern Munich pour la 4ème journée de saison régulière de Ligue des champions (1-2), le Paris Saint-Germain voyait son infirmerie se remplir les minutes passant.

«Pour Luis Enrique comme les dirigeants en public, cet effectif tient la route» Ousmane Dembélé a ouvert la marche avec un remplacement dès la 25ème minute de jeu pour cause d'une lésion du mollet gauche. Rechute pour le Ballon d'or 2025 après une blessure à la cuisse début septembre avec l'équipe de France. Ce fut au tour d'Achraf Hakimi d'être contraint de laisser ses partenaires après un tacle de Luis Diaz qui lui a valu une entorse sévère de la cheville gauche. Et puis, alors que cela est passé inaperçu de par le fait qu'il ait disputé l'intégralité de la rencontre, Nuno Mendes a contracté une entorse du genou gauche. Quatre blessés du onze de départ titulaire donc, de quoi forcer la main à Luis Enrique de revenir sur sa décision de ne pas recruter ? Pas vraiment selon Fabrice Hawkins. « Le PSG n'a pas prévu de recruter cet hiver. Pour Luis Enrique comme les dirigeants en public, cet effectif tient la route et que malgré les blessures, il y a des alternatives ».