Transfert historique : L'OM annonce un joueur «important»

Axel Cornic

A la recherche d’un ailier gauche pour accompagne Mason Greenwood, l’Olympique de Marseille a décidé de miser très gros sur Igor Paixao. Arrivé du PSV Eindhoven, le Brésilien est devenu la plus grosse recrue de l’histoire marseillaise, mais pour le moment on ne peut pas dire qu’il fasse l’unanimité.

A Marseille, il y a toujours une grosse pression sur les joueurs. Mais c’est encore plus le cas quand on a coûte 35M€, soit le plus gros montant jamais dépensé par l’OM sur le marché des transferts. Pas étonnant donc que tout le monde en attende beaucoup plus de la part de Igor Paixao, qui reste bloqué à quatre buts en douze matchs toutes compétitions confondues.

« Paixao n'était pas très bien physiquement » Il peut tout de même compter sur le soutien de Roberto De Zerbi, qui a tenu à prendre la défense de Paixao ce vendredi. « Contre l'Atalanta, Paixao n'était pas très bien physiquement. A Lisbonne, il a dribblé tout le monde en première mi-temps, même les ramasseurs de balle, c'est juste une question physique » a déclaré le coach de l’OM.