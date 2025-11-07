Kylian Mbappé : Le mercato du PSG totalement relancé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Coéquipier de Kylian Mbappé au sein de l'équipe de France, Ibrahima Konaté pourrait le côtoyer au quotidien en club dès la saison prochaine. En effet, le Real Madrid fait partie des prétendants en course pour tenter de recruter le robuste défenseur qui arrivera au terme de son contrat avec Liverpool l'été prochain, ce qui relance donc complètement les plans du PSG pour le mercato.

Ça s'active déjà au PSG en vue du prochain mercato estival ! Le club de la capitale semble en effet envisager le recrutement d'un défenseur central d'envergure, puisque les noms de Dayot Upamecano (27 ans, Bayern Munich) et Ibrahima Konaté (26 ans, Liverpool) sont annoncés avec insistance dans le viseur du club francilien. Il faut dire que les deux joueurs présentent l'avantage d'arriver en fin de contrat et pourraient donc débarquer libres au PSG. Mais pour rafler la mise avec Konaté, il faudra vaincre une grosse concurrence...

Konaté avec Mbappé au Real Madrid ? Selon les révélations de Sport Bild, le Real Madrid est également positionné sur Ibrahima Konaté, qui pourrait donc retrouver un certain Kylian Mbappé la saison prochaine dans la capitale espagnole. Une concurrence pour le moins colossale pour le PSG, et qui pourrait contraindre Luis Campos à revoir ses plans pour le mercato estival, d'autant que le Real Madrid de Mbappé n'est pas le seul club à lui faire de l'ombre sur ce dossier.