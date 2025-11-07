Transfert d'Endrick, la nouvelle qui va mettre le feu à l'OL

Alexis Brunet

Lors du mercato hivernal, Endrick risque très probablement de quitter le Real Madrid. L’OL serait très intéressé par les services du Brésilien, mais d’autres clubs seraient également sur le dossier. Manchester United a par exemple tenté sa chance mais les discussions avec le Real Madrid ne sont pas allées au bout. Lyon serait donc en pole dans ce dossier.

Au Real Madrid, il est souvent très difficile de s’imposer et Endrick est bien placé pour en parler. Le Brésilien de 19 ans ne semble pas du tout dans les plans de Xabi Alonso cette saison, qui ne lui a accordé pour le moment seulement onze minutes de jeu en Liga. Un total bien faible pour l’attaquant qui veut jouer beaucoup plus afin de pouvoir participer à la Coupe du monde 2026.

L’OL tente sa chance Selon différentes sources, un club français pourrait bel et bien tirer Endrick de sa situation compliquée au Real Madrid. L’OL serait très intéressé par le Brésilien car les dirigeants lyonnais cherchent à mettre la main sur un nouvel attaquant pour remplacer Malick Fofana qui s’est blessé gravement contre Strasbourg et qui sera absent trois mois. Des discussions seraient d’ailleurs en cours avec le géant espagnol.