Signature surprise à l’OL : La grande annonce en privé !

Pierrick Levallet

Du haut de ses 18 ans, Khalis Merah est en train de se faire une place de choix à l’OL. Le jeune milieu de terrain a profité de la grosse vague de départs cet été pour se faire une place dans l’effectif de Paulo Fonseca. En interne, on est d’ailleurs impressionné par les efforts fournis par celui qui a récemment signé un nouveau contrat au sein de son club formateur.

La grosse vague de départs cet été a fait quelques heureux à l’OL. Elle a par exemple permis à Khalis Merah de se faire une place dans l’effectif de Paulo Fonseca. Le milieu de terrain de 18 ans commence d’ailleurs à prendre une certaine envergure au sein du club rhodanien. Certains en interne seraient même bluffés par l’investissement de l'espoir français.

«Il reste travailler plus longtemps» « Il a un truc et c’est un véritable passionné de football. Il reste travailler plus longtemps après les entraînements. Il va aussi voir jouer les équipes jeunes, en U17 et U19 » explique-t-on en privé comme le rapporte Foot Mercato. Khalis Merah a d’ailleurs été récemment récompensé par une prolongation de deux saisons supplémentaires le jour de ses 18 ans.