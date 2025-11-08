OM - Officiel : De Zerbi annonce un nouvel attaquant à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce vendredi en marge de la venue de Brest au Stade Vélodrome, Roberto De Zerbi a fait le point sur l'état de ses troupes. Il faut dire que l'effectif de l'OM est décimé par les blessures ce qui pousse le technicien italien à envisager un retour de Neal Maupay, pourtant à l'écart depuis le début de la saison.

Depuis quelques semaines, l'effectif de l'OM est décimé par les blessures. Une situation qui pousse Roberto De Zerbi à prendre des décisions radicales. Ainsi, le technicien italien, présent devant les médias en marge de la venue de Brest au Vélodrome, assure que Neal Maupay pourrait faire son grand retour dans le groupe, lui qui n'a toujours pas joué cette saison.

De Zerbi annonce le retour de Maupay « Peut-être que Neal Maupay sera aussi avec nous sur le banc demain (samedi). Je le vois mieux physiquement. Il est plus positif, on verra après l’entraînement. Je ne sais pas qui jouera et comment on jouera », confie-t-il en conférence de presse avant de faire un point global sur la situation des joueurs blessés à l'OM.