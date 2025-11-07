Après la catastrophe, l'OM prend une décision radicale !

Amadou Diawara

Lors de la réception du SCO d'Angers le 29 octobre, Bilal Nadir est entré en jeu en fin de match. Alors qu'il n'avait disputé que quelques minutes, le crack de 21 ans a fait un malaise en plein match. Après avoir été envoyé à l'hôpital, Bilal Nadir va mieux. Toutefois, le milieu de terrain marocain n'est pas prêt à être titularisé face à Brest ce samedi soir.

Le 29 octobre dernier, l'OM a accueilli le SCO d'Angers. Ayant laissé échapper deux points précieux dans la course au titre en Ligue 1 (2-2), le club olympien a également perdu Bilal Nadir à cette date. En effet, la pépite de 21 ans a été victime d'un malaise en plein match, et ce, alors qu'il n'était entré en jeu que depuis quelques minutes.

OM : De Zerbi annonce le verdict pour Nadir A la suite de son malaise, Bilal Nadir a été envoyé à l'hôpital pour se faire examiner. Alors qu'aucune anomalie n'a été détectée, le milieu de terrain marocain pourrait bientôt reprendre la compétition. Toutefois, le numéro 26 de l'OM n'est pas apte à débuter la rencontre face à Brest (samedi à 17 heures), comme l'a affirmé Roberto De Zerbi en conférence de presse ce vendredi après-midi.