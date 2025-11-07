Officiel : Un renfort s'annonce à l'OM !

Victime d'une blessure à la cuisse gauche, Timothy Weah n'était pas de la partie face à l'Atalanta ce mercredi soir. Présente en conférence de presse ce vendredi après-midi, la recrue estivale de l'OM a annoncé qu'elle était disposée à faire son grand retour ce samedi après-midi, et ce pour le duel contre le Stade Brestois.
Touché à la cuisse gauche, Timothy Weah est absent depuis plusieurs semaines. L'OM de Roberto De Zerbi a donc dû faire sans lui contre l'Atalanta ce mercredi soir. Et la bande à Mason Greenwood s'est inclinée lors de la quatrième journée de la saison régulière en Ligue des Champions (0-1).
OM : Timothy Weah est de retour
Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Timothy Weah a donné des nouvelles de son état de santé. A en croire le numéro 22 de l'OM, il est remis de sa blessure. Par conséquent, Timothy Weah est apte pour la réception du Stade Brestois, programmée ce samedi après-midi.
«J'espère être dans le groupe demain»
« Ça fait du bien de revenir avec le groupe, de refaire un premier entraînement. C'était bien de retrouver le groupe. On a une bonne équipe, en ce moment, on ne joue pas forcément le meilleur football qu'on peut jouer. C'est le football, il y a des périodes où tu joues bien, d'autres moins bien. Mais on est à deux points de Paris, il faut se remettre en question, prendre nos responsabilités. Je suis en forme, j'espère être dans le groupe demain (samedi). Il y a beaucoup de blessures, avec des joueurs importants pour le groupe. Quand il manque beaucoup de monde comme ça, c'est difficile, on joue tous les trois jours », a reconnu Timothy Weah.