OM : Le «casse du siècle» à Marseille, l'annonce surprise à la télé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille reste sur un revers qui pourrait coûter cher au groupe de Roberto De Zerbi dans les prochaines semaines pour les dernières sorties en Ligue des champions d'ici la fin de la saison régulière. Cette défaite face à l'Atalanta (0-1) pourrait avoir des conséquences difficiles à gérer pour le Stade Brestois, adversaire du jour du club phocéen en Ligue 1, du point de vue d'Eric Roy.

Mercredi soir, la victoire était impérative pour l'OM avec la réception de l'Atalanta au Vélodrome. Après une défaite amère sur la pelouse du Sporting Lisbonne (1-2) à la journée précédente, cette 4ème journée de saison régulière de Ligue des champions devait se solder par un succès face à l'équipe bergamasque. Il n'en a rien été. Sur une action litigieuse certes après un penalty non sifflé en faveur de l'Olympique de Marseille, l'Atalanta a marqué l'unique but de la rencontre.

«Quelque part, quand on vit une désillusion, on a envie de se racheter derrière» Eric Roy est présent ce samedi à Marseille pour se mesurer à l'OM dans le cadre de la 12ème journée de Ligue 1. Le coach du Stade Brestois a reconnu pendant l'avant-match sur beIN SPORTS craindre le syndrome de bête blessée du côté de l'Olympique de Marseille. « Je crains la réaction de l'OM ? Oui forcément, quand on connaît bien la passion, la culture de ce club. C'est vrai que le scénario du dernier match, même s'ils sont tombés face une très belle équipe de l'Atalanta, peut être cruel aussi. Quelque part, quand on vit une désillusion, on a envie de se racheter derrière ».