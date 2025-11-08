OM : Le «casse du siècle» à Marseille, l'annonce surprise à la télé

L'Olympique de Marseille reste sur un revers qui pourrait coûter cher au groupe de Roberto De Zerbi dans les prochaines semaines pour les dernières sorties en Ligue des champions d'ici la fin de la saison régulière. Cette défaite face à l'Atalanta (0-1) pourrait avoir des conséquences difficiles à gérer pour le Stade Brestois, adversaire du jour du club phocéen en Ligue 1, du point de vue d'Eric Roy.
Mercredi soir, la victoire était impérative pour l'OM avec la réception de l'Atalanta au Vélodrome. Après une défaite amère sur la pelouse du Sporting Lisbonne (1-2) à la journée précédente, cette 4ème journée de saison régulière de Ligue des champions devait se solder par un succès face à l'équipe bergamasque. Il n'en a rien été. Sur une action litigieuse certes après un penalty non sifflé en faveur de l'Olympique de Marseille, l'Atalanta a marqué l'unique but de la rencontre.
«Quelque part, quand on vit une désillusion, on a envie de se racheter derrière»
Eric Roy est présent ce samedi à Marseille pour se mesurer à l'OM dans le cadre de la 12ème journée de Ligue 1. Le coach du Stade Brestois a reconnu pendant l'avant-match sur beIN SPORTS craindre le syndrome de bête blessée du côté de l'Olympique de Marseille. « Je crains la réaction de l'OM ? Oui forcément, quand on connaît bien la passion, la culture de ce club. C'est vrai que le scénario du dernier match, même s'ils sont tombés face une très belle équipe de l'Atalanta, peut être cruel aussi. Quelque part, quand on vit une désillusion, on a envie de se racheter derrière ».
«Il faut arriver à pas de velours, ne pas faire trop de bruit et essayer de faire le casse du siècle»
L'OM, que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes, risque de faire mal à Brest en raison de cette volonté de se racheter après la contre performance en Ligue des champions contre l'Atalanta. « J'ai tendance à dire qu'à Marseille, il faut arriver à pas de velours, ne pas faire trop de bruit et essayer de faire le casse du siècle. Aujourd'hui, c'est difficile de se cacher parce que le public et les joueurs vont être très remontés ».