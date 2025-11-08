OM : Le clash que personne n'a vu venir à la télévision !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté ces derniers temps, l'OM enchaîne les prestations décevantes. Le secteur défensif laisse parfois à désirer et d'ailleurs Benjamin Pavard a pris la parole en personne par rapport à son état de forme. Le champion du monde est dans tous les mauvais coups et d'ailleurs, il est la cible de nombreux observateurs. A commencer par Adil Rami, son ancien coéquipier en Equipe de France.

Belle recrue de l'été en défense, Benjamin Pavard a ralenti la cadence ces dernières semaines. Le joueur de 29 ans a du mal à relever la tête et il n'a même pas été sélectionné par Didier Deschamps pour les deux prochains matches de l'Equipe de France. Adil Rami, son ancien coéquipier en sélection, n'a pas hésité à le tacler.

Pavard dans le dur, Rami part au clash Auteur de prestations mitigées avec l'OM, Benjamin Pavard traverse une période difficile et a du mal à en sortir. Le champion du monde 2018 est impliqué sur de nombreuses erreurs au cours des derniers matches de l'OM. « Benjamin Pavard, tu peux faire une erreur mais pas 15… Tu peux faire deux erreurs mais pas 15. Mais là, tu en as quatre dans une semaine » réagit Adil Rami sur Ligue1+.