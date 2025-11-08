Hakimi - PSG : La catastrophe que l'OM n'a pas vu venir !

Alexis Brunet

Face au Bayern Munich, Achraf Hakimi s’est malheureusement sérieusement blessé. Le latéral droit sera indisponible pendant de nombreuses semaines et il pourrait même louper la CAN qui débute le 21 décembre. Malheureusement pour le Maroc, après le Parisien, c’est Nayef Aguerd qui s’est blessé et selon le coach de l’OM Roberto De Zerbi, cela pourrait être grave.

Dimanche soir face à l’OL, Luis Enrique devra faire sans Achraf Hakimi. Le latéral droit s’est blessé contre le Bayern Munich en Ligue des champions et il va manquer plusieurs semaines de compétition. Selon les plus pessimistes, le Marocain pourrait également louper la CAN qui débute le 21 décembre.

Aguerd s’est blessé avec l’OM Après Achraf Hakimi, c’est un autre Marocain de Ligue 1 qui s’est blessé ce samedi. Lors de la rencontre face à Brest (3-0), Nayef Aguerd a été contraint de quitter la pelouse à la 79ème minute. En conférence de presse d’après-match, Roberto De Zerbi a donné des nouvelles du défenseur de l'OM. Ses propos sont rapportés par Foot Mercato. « Aguerd est la mauvaise nouvelle aujourd’hui. Il souffre toujours de pubalgie, il a senti que ça s’est aggravé. Il va faire des examens, mais c’est nécessaire qu’il arrête un peu. »