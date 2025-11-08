Discussions confirmées à l'OM, De Zerbi hallucine !

Alexis Brunet

Après deux matchs sans victoire, l’OM a enfin réussi à s’imposer à domicile ce samedi soir face à Brest (3-0). Le club phocéen a réalisé un match très costaud, ce qui n’avait pas été forcément le cas dernièrement au grand dam de Roberto De Zerbi. Après la rencontre, l’Italien a révélé avoir parlé pendant plus d’une heure à son groupe pour essayer de les remobiliser.

L’OM a su réagir. Trois jours après sa cruelle défaite en Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame (0-1), le club phocéen a retrouvé le chemin de la victoire ce samedi face à Brest. Les Marseillais ont livré une prestation très solide et ils se sont imposés 3-0 grâce à des réalisations d’Angel Gomes, de Mason Greenwood et de Pierre-Emerick Aubameyang.

« J'ai parlé une heure à mes joueurs hier » Peu inspiré lors de ses dernières rencontres, l’OM a cette fois affiché un visage séduisant face à Brest. Roberto De Zerbi ne parvient pas à expliquer ses gros écarts, mais il a toutefois révélé à beIN SPORTS avoir longuement parlé à ses joueurs vendredi pour tenter de les motiver. « Comment expliquer la différence aujourd’hui ? C'est difficile. À Marseille, il se passe des choses très compliquées à expliquer. J'ai parlé une heure à mes joueurs hier, quand on joue ici c'est une chance, il ne faut pas rater la moindre occasion. C'est comme si ça nous bloquait parfois, ça arrive. »