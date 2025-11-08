Discussions confirmées à l'OM, De Zerbi hallucine !

Après deux matchs sans victoire, l’OM a enfin réussi à s’imposer à domicile ce samedi soir face à Brest (3-0). Le club phocéen a réalisé un match très costaud, ce qui n’avait pas été forcément le cas dernièrement au grand dam de Roberto De Zerbi. Après la rencontre, l’Italien a révélé avoir parlé pendant plus d’une heure à son groupe pour essayer de les remobiliser.
L’OM a su réagir. Trois jours après sa cruelle défaite en Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame (0-1), le club phocéen a retrouvé le chemin de la victoire ce samedi face à Brest. Les Marseillais ont livré une prestation très solide et ils se sont imposés 3-0 grâce à des réalisations d’Angel Gomes, de Mason Greenwood et de Pierre-Emerick Aubameyang.
« J'ai parlé une heure à mes joueurs hier »
Peu inspiré lors de ses dernières rencontres, l’OM a cette fois affiché un visage séduisant face à Brest. Roberto De Zerbi ne parvient pas à expliquer ses gros écarts, mais il a toutefois révélé à beIN SPORTS avoir longuement parlé à ses joueurs vendredi pour tenter de les motiver. « Comment expliquer la différence aujourd’hui ? C'est difficile. À Marseille, il se passe des choses très compliquées à expliquer. J'ai parlé une heure à mes joueurs hier, quand on joue ici c'est une chance, il ne faut pas rater la moindre occasion. C'est comme si ça nous bloquait parfois, ça arrive. »
« J'ai pris beaucoup de plaisir »
La prochaine mission de Roberto De Zerbi sera donc de trouver pourquoi son OM peut afficher deux visages aussi différents alors que le onze titulaire reste globalement le même. « Je suis ravi du jeu ce soir, j'ai pris beaucoup de plaisir, il y avait des joueurs de qualité. On sait bien jouer au foot, parfois ça ne marche pas mais il faut comprendre pourquoi on n'y arrive pas tout le temps. C'était pratiquement la même équipe que contre Angers. Parfois ça arrive de ne pas bien jouer. » Marseille se rendra sur la pelouse de l’OGC Nice après la trêve internationale, le 21 novembre prochain.