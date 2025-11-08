Une recrue abandonne l'OM, la révélation à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille empile les blessés ces derniers temps. Dans le secteur défensif, le capitaine Leonardo Balerdi et Facundo Medina sont indisponibles et il se pourrait que Nayef Aguerd intègre cette liste de joueurs inaptes à jouer pour Roberto De Zerbi. Une discussion en plein match jette un froid sur la suite des opérations pour le défenseur marocain.

Après Leonardo Balerdi et Facundo Medina, Nayef Aguerd va lui aussi rejoindre l'infirmerie de l'OM ? Ce samedi, les hommes de Roberto De Zerbi se sont aisément imposés au Vélodrome à l'occasion de la réception du Stade Brestois. Score final : 3 buts à 0 en faveur de l'Olympique de Marseille qui pourrait avoir perdu l'international marocain sur blessure. Ombre noire sur le tableau.

Aguerd sort sur blessure ? A la 79ème minute de jeu, Nayef Aguerd a cédé sa place à CJ Egan-Riley. Un changement qui n'a pas été tactique de la part de Roberto De Zerbi. La recrue estivale a discuté avec l'entraîneur de l'OM sur le bord du terrain au moment de son remplacement. De quoi mettre la puce à l'oreille quant à une blessure concernant Aguerd.