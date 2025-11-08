Clash avec Kylian Mbappé : La punchline de Booba !

Amadou Diawara

Dans l'un des titres de son nouvel album, Orelsan a taclé Kylian Mbappé et sa famille. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir la star du Real Madrid. Sur les réseaux sociaux, Booba s'est amusé du clash entre le rappeur Orelsan et le footballeur professionnel Kylian Mbappé.

Ce vendredi, Orelsan a sorti : La Petite voix. Dans ce titre de son nouvel album, La Fuite en avant, le rappeur français s'en est pris au clan Kylian Mbappé. « Fais pas semblant d'aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c'est pour ça qu'on vous appelle Caennais. Elle est remplie de ploucs que tu ne peux même pas saquer, ouais tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé », balance Orelsan.

«Il n'est pas fauché le Orelsan » Sur son compte X, Kylian Mbappé a tenu à répondre à Orelsan. « T’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant Orelsan. Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie », a posté le numéro 10 du Real Madrid.