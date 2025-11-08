PSG : Dembélé condamné, une catastrophe est annoncée !

Alexis Brunet

Malheureusement, depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé n’est pas épargné par les blessures. Le Français a rechuté lors de la défaite face au Bayern Munich (1-2) et il sera donc encore une fois absent pendant quelques semaines. Selon un ancien préparateur physique du PSG, le Parisien serait même condamné à se blesser tout au long de sa carrière à cause de ses précédentes blessures. Explications.

Dimanche soir, face à l’OL, le PSG sera privé d’Ousmane Dembélé. Luis Enrique ne pourra pas aligner le Français car ce dernier est blessé. Déjà blessé à l’ischio en début de saison, le Français a rechuté face au Bayern Munich et il est cette fois touché au mollet.

« Le corps garde des traces de ses blessures » Depuis le début de sa carrière, Ousmane Dembélé a très souvent été blessé et cela ne devrait pas s’arranger avec le temps. Selon Alexandre Marles, ancien préparateur physique du PSG, interrogé par RMC Sport, le corps de l’attaquant garde des traces de ses précédentes blessures, ce qui pourrait expliquer ces nombreux passages à l’infirmerie. « Le corps garde des traces de ses blessures, notamment sur des gros groupes musculaires, comme les ischios-jambiers ou les quadriceps. Et puis pour Dembélé, il y a le côté pression, le fait de devoir revenir assez vite sur le terrain pour un peu montrer son Ballon d'or, une envie de confirmer. Il y a aussi la question de son renouvellement de planning, une potentielle pression du club, qui sait de ses agents. En tout cas je pense qu’il est revenu un peu tôt et qu’il aurait fallu attendre un peu de temps. »