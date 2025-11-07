Mercato - PSG : Le coup de fil surprise... à 40M€ !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune ailier de 19 ans, Saïd El Mala réalise un début de saison intéressant à Cologne. L'Allemand attire déjà les regards puisque le PSG l'a déjà placé sur sa liste de joueurs potentiels en vue du prochain mercato. D'ailleurs il vient tout juste d'être appelé avec l'Equipe d'Allemagne.

Avec 4 buts en 11 matches depuis le début de la saison, Saïd El Mala attire les convoitises. Le jeune ailier, sous contrat à Cologne jusqu'en 2030, est déjà estimé à 18M€ d'après le site spécialisé Transfermarkt. Mais on parle déjà de 40M€ pour s'attacher ses services. Le PSG est déjà sur le coup et en attendant, il tentera de s'illustrer pour la première fois avec sa sélection puisqu'il a été convoqué pour la trêve à venir.

Saïd El Mala convoqué avec la Mannschaft D'après les informations de Sky Sport Allemagne, Saïd El Mala a été appelé pour la première fois avec sa sélection et c'est même Julian Nagelsmann en personne qui lui a passé un coup de téléphone pour lui apprendre la nouvelle. Le jeune Allemand avait déjà connu sa première sélection avec les Espoirs en août dernier.