La presse étrangère lâche une bombe, transfert annulé à l'OL !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, Endrick est annoncé comme étant proche de rejoindre l’OL lors du mercato hivernal. Le joueur serait très tenté à l’idée de rejoindre la France, mais Manchester United tenterait également le coup. Mais aux dernières nouvelles, la piste menant aux Red Devils serait morte car les dirigeants anglais voulaient un prêt avec option d’achat, ce que ne veut pas le Real Madrid.

Jeudi soir, l’OL n’a pas réussi à s’imposer sur la pelouse du Betis Séville (2-0), en Ligue Europa. Paulo Fonseca avait décidé de faire tourner et certains cadres étaient laissés au repos. En attaque, le technicien portugais avait notamment fait confiance aux jeunes Enzo Molebe, mais également à Martin Satriano, Khalis Merah et Adam Karabec.

Endrick bientôt à l’OL ? Avec cette attaque, l’OL n’a donc pas réussi à se montrer dangereux, mais cela pourrait changer dans le futur. En effet, le club rhodanien aurait prévu de recruter un nouveau joueur offensif lors du mercato hivernal. Depuis plusieurs semaines, de nombreuses sources affirment que la piste la plus sérieuse mènerait à Endrick, qui ne joue presque pas au Real Madrid et qui serait donc ouvert à un départ.