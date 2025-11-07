Dembélé : Il annonce une catastrophe au PSG !

Alexis Brunet

Depuis le début de la saison, le PSG doit faire face à une avalanche de blessures. Dernièrement, le club de la capitale a par exemple perdu Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, qui sont trois titulaires indiscutables de Luis Enrique. Selon un ancien préparateur physique parisien, tout cela pourrait s’expliquer par le rythme effréné du champion de France.

Mardi soir, face au Bayern Munich, le PSG a perdu plus qu’un match (1-2). Le club de la capitale s’est incliné face aux Bavarois, mais il a surtout perdu Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes sur blessures. Un vrai coup dur pour Luis Enrique qui doit malheureusement faire sans plusieurs de ses cadres depuis le début de la saison.

Le PSG plombé par l’accumulation de matchs Mais alors comment expliquer qu’autant de joueurs du PSG se blessent dernièrement ? Selon Alexandre Marles, ex-préparateur physique parisien interrogé par RMC Sport, la très longue saison dernière du club de la capitale pourrait expliquer ses très nombreuses blessures. « On est aujourd'hui sur des saisons qui sont hyper longues. Alors oui les clubs sont mieux staffés qu’il y a vingt ans mais on continue d'accumuler. Et aujourd’hui, ce n’est plus 95 minutes un match. Cinq changements, les interventions de la VAR, on est sur une durée de match avec prolongation et quand un joueur joue 60 matchs par saison, cela correspond à presque 10 matchs en plus par rapport à il y a quelques années. »