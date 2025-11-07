Officiel : En feu à Strasbourg, il rejoint déjà Lionel Messi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le 14 novembre, l'Argentine se rendra en Angola pour un match amical dont l'organisation aura coûté 12M€ au pays africain. Un investissement qui pourrait être compensé par la venue de Lionel Messi qui devrait permettre de remplir le stade. Et les Angolais pourrait également découvrir un nouveau joueur : Joaquín Panichelli.

Il est sans aucun doute la sensation de ce début de saison en Ligue 1. Recruté pour 16,5M€ en provenance d'Alavès en deuxième division espagnole, Joaquín Panichelli est l'actuel meilleur buteur du championnat de France. Auteur de neuf buts en onze journées, l'attaquant de Strasbourg a même été récompensé.

Panichelli avec Messi, grande première ! En effet, du haut de ses 23 ans, Joaquín Panichelli a été convoqué pour la première fois avec la sélection argentine aux côtés de Lionel Messi. Lionel Scaloni l'a effectivement convoqué pour le match amical qui se déroulera en Angola le 14 novembre. Une convocation qui permet au meilleur buteur de Ligue 1 de rêver de la prochaine Coupe du monde. Pour l'occasion, il sera accompagné par un autre joueur de Strasbourg, à savoir Valentin Barco, exceptionnel depuis le début de la saison et qui espèrera fêter sa deuxième sélection, un an et demi après la première.