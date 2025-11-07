Laure Boulleau : Sa folle aventure avec une star !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Consultante de Canal+, Laure Boulleau a toutefois fait une courte apparition sur TF1 pour donner un cours de sport aux élèves de la Star Academy avec Ladji Doucouré. L'occasion pour l'ancienne joueuse du PSG de confier une mission aux participants du programme : Donner un maillot du club de la capitale à Ed Sheeran.

Devenu une consultante importante sur Canal+ depuis quelques saisons, Laure Boulleau a toutefois fait une courte infidélité à la chaîne cryptée la semaine dernière avant de se rendre sur TF1. L'ancienne joueuse du PSG accompagnait en effet Ladji Doucouré pour donner un cours de sport aux élèves de la Star Academy. Un moment qu'elle a vraiment apprécié.

Laure Boulleau savoure son passage à la Star Academy... « Je suis trop contente d’être là. Je suis fan de la 'Star Academy' depuis très longtemps et je vous regarde depuis votre premier prime. Moi j’étais dans le sport de haut niveau, je sais que c’est un milieu où il y a beaucoup de prétendants et peu d’élus. Je me retrouve dans votre volonté de vous donner à fond pour réussir votre rêve », confiait-elle auprès des élèves.