Cristiano Ronaldo : Le drame qui l'a «détruit»...

Au début de l'été, Diogo Jota filait le bonheur parfait grâce à la cérémonie de son mariage avec Rute Cardoso. Toutefois, 10 jours après cette fête, le ciel est tombé sur la tête de la famille de l'ex-joueur de Liverpool, mort dans un accident de voiture avec son frère André Silva. La disparition du Portugais a laissé un vide chez Cristiano Ronaldo.

Le 3 juillet 2025, quelques jours seulement après son mariage avec Rute Cardoso, Diogo Jota s'éteignait à l'âge de 28 ans seulement. Victime avec son défunt frère André Silva d'un accident de la route, Jota quittait brusquement sa famille, Liverpool et la sélection nationale portugaise.

«Cela m'a détruit. Je n'y croyais pas» Star incontestée et mondiale du Portugal, Cristiano Ronaldo s'est livré lors d'une longue interview à Piers Morgan. Le quintuple Ballon d'or a révélé avoir été ramassé à la petite cuillère tant il fut touché par la disparition de son désormais ex-coéquipier avec le Portugal. « J'étais à la salle de sport avec Georgina quand j'ai appris la nouvelle. J'ai beaucoup pleuré. Georgina peut le confirmer. Cela prouve qu'il est important de vivre l'instant présent. Il faut être heureux d'être là, car personne ne connaît l'avenir. Il était un des nôtres. Cela m'a détruit. Je n'y croyais pas ».