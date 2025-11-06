Cristiano Ronaldo : Le drame qui l'a «détruit»...

Au début de l'été, Diogo Jota filait le bonheur parfait grâce à la cérémonie de son mariage avec Rute Cardoso. Toutefois, 10 jours après cette fête, le ciel est tombé sur la tête de la famille de l'ex-joueur de Liverpool, mort dans un accident de voiture avec son frère André Silva. La disparition du Portugais a laissé un vide chez Cristiano Ronaldo.
Le 3 juillet 2025, quelques jours seulement après son mariage avec Rute Cardoso, Diogo Jota s'éteignait à l'âge de 28 ans seulement. Victime avec son défunt frère André Silva d'un accident de la route, Jota quittait brusquement sa famille, Liverpool et la sélection nationale portugaise.
«Cela m'a détruit. Je n'y croyais pas»
Star incontestée et mondiale du Portugal, Cristiano Ronaldo s'est livré lors d'une longue interview à Piers Morgan. Le quintuple Ballon d'or a révélé avoir été ramassé à la petite cuillère tant il fut touché par la disparition de son désormais ex-coéquipier avec le Portugal. « J'étais à la salle de sport avec Georgina quand j'ai appris la nouvelle. J'ai beaucoup pleuré. Georgina peut le confirmer. Cela prouve qu'il est important de vivre l'instant présent. Il faut être heureux d'être là, car personne ne connaît l'avenir. Il était un des nôtres. Cela m'a détruit. Je n'y croyais pas ».
«Je ne suis jamais retourné dans un cimetière depuis la mort de mon père»
« Détruit » par la mort de Diogo Jota, Cristiano Ronaldo a refusé de se rendre aux funérailles de l'ancien joueur de Liverpool pour deux raisons bien précises : une cicatrice familiale personnelle qui le hante toujours ainsi que le refus de tirer la couverture médiatique sur sa personne en ce moment de deuil pour la famille de Jota. « D'abord, je ne suis jamais retourné dans un cimetière depuis la mort de mon père. Et surtout, vous savez bien ce qu'il se passe dès que je me rends quelque part : cela devient un vrai cirque. Toute l'attention est sur moi et je ne voulais vraiment pas cela, par respect pour sa famille ».