Cristiano Ronaldo : La balle perdue pour... Kylian Mbappé ?

Cela fait cinq ans que le trophée Gerd Müller, récompensant le meilleur buteur de la saison, est décerné pendant les cérémonies du Ballon d'or. Un titre déjà raflé par Kylian Mbappé notamment en 2024 grâce à ses 52 réalisations avec le PSG. En interview avec Piers Morgan, Ronaldo a pesté à propos de l'omission de la Saudi Pro League dans la discussion.
Depuis l'édition 2021, le Ballon d'or a introduit une nouvelle distinction décernée lors de la traditionnelle cérémonie. En plus du meilleur espoir et du meilleur joueur de la saison, le meilleur buteur est également récompensé grâce au trophée Gerd Müller. Robert Lewandowski a raflé les deux premiers trophées avant qu'Erling Braut Haaland n'en fasse de même en 2023.
«Ils devraient compter les buts de la Saudi Pro League pour le meilleur buteur du Ballon d'or»
Pour ce qui est de l'année 2024, Harry Kane et Kylian Mbappé se sont partagés le trophée avec 52 buts marqués chacun. Lors de la cérémonie du Ballon d'or 2025, c'est Viktor Gyökeres qui a été mis à l'honneur avec ses 54 buts pour le Sporting Lisbonne la saison dernière. Il y aurait une injustice frappante aux yeux de Cristiano Ronaldo. La Saudi Pro League n'est pas prise en considération pour ce trophée de meilleur buteur de la saison. « Ils devraient compter les buts de la Saudi Pro League pour le meilleur buteur du Ballon d'or. C'est plus facile pour moi de marquer en Liga qu'en Saudi Pro League ».
«Ils parlent de l'Arabie saoudite pour justifier mes buts, mais les chiffres ne mentent pas»
Un tacle déguisé à Kylian Mbappé qui a remporté ce titre individuel en 2024 grâce à ses performances avec le Paris Saint-Germain avant d'être sacré Soulier d'or européen 2025 de par ses 31 buts avec le Real Madrid en Liga ? Force est de constater que Cristiano Ronaldo place la Saudi Pro League au-dessus de plusieurs grands championnats européens. « Ils parlent de l'Arabie saoudite pour justifier mes buts, mais les chiffres ne mentent pas. Ils ne sont jamais venus ici, ni joué ici. Ils ne savent pas courir sous 40 degrés. Et je continue de le faire. La Saudi Pro League est bien meilleure que la portugaise, que la ligue française, il n'y a que le PSG. La Premier League est bien entendue la numéro un ». Le message est passé.