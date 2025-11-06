Cristiano Ronaldo : La balle perdue pour... Kylian Mbappé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela fait cinq ans que le trophée Gerd Müller, récompensant le meilleur buteur de la saison, est décerné pendant les cérémonies du Ballon d'or. Un titre déjà raflé par Kylian Mbappé notamment en 2024 grâce à ses 52 réalisations avec le PSG. En interview avec Piers Morgan, Ronaldo a pesté à propos de l'omission de la Saudi Pro League dans la discussion.

Depuis l'édition 2021, le Ballon d'or a introduit une nouvelle distinction décernée lors de la traditionnelle cérémonie. En plus du meilleur espoir et du meilleur joueur de la saison, le meilleur buteur est également récompensé grâce au trophée Gerd Müller. Robert Lewandowski a raflé les deux premiers trophées avant qu'Erling Braut Haaland n'en fasse de même en 2023.

«Ils devraient compter les buts de la Saudi Pro League pour le meilleur buteur du Ballon d'or» Pour ce qui est de l'année 2024, Harry Kane et Kylian Mbappé se sont partagés le trophée avec 52 buts marqués chacun. Lors de la cérémonie du Ballon d'or 2025, c'est Viktor Gyökeres qui a été mis à l'honneur avec ses 54 buts pour le Sporting Lisbonne la saison dernière. Il y aurait une injustice frappante aux yeux de Cristiano Ronaldo. La Saudi Pro League n'est pas prise en considération pour ce trophée de meilleur buteur de la saison. « Ils devraient compter les buts de la Saudi Pro League pour le meilleur buteur du Ballon d'or. C'est plus facile pour moi de marquer en Liga qu'en Saudi Pro League ».