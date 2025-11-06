Daniel Riolo débarque dans L’Équipe du Soir, c’est officiel !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Daniel Riolo, incontournable de l'After Foot sur RMC, débarque exceptionnellement sur la chaîne L’Équipe ce vendredi. Le journaliste sera l’invité de L’Équipe du Soir pour la promotion de son dernier livre, "Le Football selon moi". Il y a quelques mois, les deux émissions s’étaient déjà rapprochées pour une belle séquence.

🚨 L'afterparty de L'Équipe du soir : ce vendredi, 22h55. 🚨 pic.twitter.com/2KwYg8FdCG — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) November 5, 2025

Daniel Riolo sur la chaîne L’Équipe Sur X, L’Équipe du Soir a officialisé la venue de Daniel Riolo en fin de semaine pour une émission spéciale. L’occasion pour la grande gueule de l’After Foot d’évoquer son nouvel ouvrage mais également de revenir sur l’actualité du moment avec des chroniqueurs qu’il n’a pas l’habitude de fréquenter.