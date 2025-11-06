Daniel Riolo débarque dans L’Équipe du Soir, c’est officiel !

Daniel Riolo, incontournable de l'After Foot sur RMC, débarque exceptionnellement sur la chaîne L’Équipe ce vendredi. Le journaliste sera l’invité de L’Équipe du Soir pour la promotion de son dernier livre, "Le Football selon moi". Il y a quelques mois, les deux émissions s’étaient déjà rapprochées pour une belle séquence.
Daniel Riolo, figure emblématique de l’After Foot, fait actuellement le tour des plateaux pour la sortie de son nouveau livre, Le Football selon moi, dans lequel il partage ses souvenirs sur la discipline. Ce vendredi soir, le journaliste de RMC fera une petite infidélité à son émission en débarquant chez le concurrent…
Daniel Riolo sur la chaîne L’Équipe
Sur X, L’Équipe du Soir a officialisé la venue de Daniel Riolo en fin de semaine pour une émission spéciale. L’occasion pour la grande gueule de l’After Foot d’évoquer son nouvel ouvrage mais également de revenir sur l’actualité du moment avec des chroniqueurs qu’il n’a pas l’habitude de fréquenter.
Cette fois-ci, il sera sur le plateau
Il y a un mois, Daniel Riolo était déjà intervenu dans L’Équipe du Soir, mais à distance à travers un duplex organisé avec l’After Foot. Le programme du canal 21 de la TNT fêtait sa 4000e tandis que le rendez-vous quotidien de RMC célèbre cette saison ses vingt ans d’antenne.