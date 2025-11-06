Pierre Ménès : La police intervient dans une sombre affaire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis quelques jours, Pierre Ménès et sa famille sont la cible de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Suite à ces menaces explicites et répétées, la police a pris des mesures pour assurer la sécurité de l’ancien chroniqueur du Canal Football Club et localiser l’internaute.

Habitué à donner des avis tranchés depuis de nombreuses années, et n’hésitant pas à répondre sèchement, voire grossièrement, à certains internautes sur les réseaux sociaux, Pierre Ménès n’échappe pas aux messages virulents sur les réseaux sociaux, et parfois même aux menaces. Ces derniers jours, l’ancien chroniqueur du Canal Football Club ainsi que sa famille ont été la cible de graves menaces de mort. « Va niqu*r ta mère sale fils de pu*e. Je vais t’égorger violer Mélissa et buter ton fils bât*rd », a lancé un utilisateur de X à Pierre Ménès.

Pierre Ménès et sa famille encore menacés de mort « Pour répondre à tous ceux qui me demandent de porter plainte contre le tweet insultant publié hier les recherches sont en cours pour savoir si c’est un vrai compte, avait réagi dans la foulée Pierre Ménès. Et dans ce cas évidemment plainte sera déposée. Merci du soutien ». L’affaire a pris une nouvelle dimension ces dernières heures, avec de nouvelles menaces de mort proférée contre Pierre Ménès. « Je sais déjà où tu habites, c’est pas de bol pour toi », pouvait-on lire dans le message, précédé de propos violents et racistes.