PSG - Clash avec Pierre Ménès : «Honteux», la blague qui ne passe pas...

Et le bal des blessés se poursuit au PSG. Après Désiré Doué il y a une semaine de cela et Ousmane Dembélé qui a rechuté pendant le choc face au Bayern Munich mardi soir, Achraf Hakimi a lui aussi quitté ses partenaires avant la mi-temps de cette défaite contre les Bavarois (1-2). La faute à une intervention dangereuse de Luis Diaz par derrière. De quoi inspirer un jeu de mots à L'Equipe qui n'a pas du tout plu à Pierre Ménès.

Pour la première fois depuis le 15 avril dernier, date du quart de finale retour de Ligue des champions à Villa Park face à Aston Villa (1-2), le PSG s'est incliné dans la plus belle des compétitions européennes. Le champion d'Europe en titre recevait le Bayern Munich au Parc des princes mardi soir pour le compte de la 4ème journée de saison régulière de C1.

Blessure à la cheville d'Achraf Hakimi, L'Equipe en fait un jeu de mots Et à cause d'un doublé de Luis Diaz, le Paris Saint-Germain a été battu chez lui et laisse à son adversaire du soir la première place du classement de saison régulière. L'attaquant latéral colombien a notamment été l'auteur d'une intervention plus qu'irrégulière sur Achraf Hakimi d'un tacle violent par derrière qui a blessé le Marocain à la cheville. Le diagnostic n'a pas encore été établi, mais il pourrait éloigner le joueur du PSG et des Lions de l'Atlas entre six à huit semaines selon RMC Sport, remettant grandement en cause sa participation à la Coupe d'Afrique des nations.