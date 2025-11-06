Lamine Yamal règle ses comptes, l'annonce choc !

Amadou Diawara

Handicapé par une pubalgie persistante, Lamine Yamal (18 ans) peine à évoluer à son meilleur niveau ces derniers mois. Auteur d'un très grand match face au Club Brugge ce mercredi soir en Ligue des Champions, la star du FC Barcelone a tenu à répondre à ses détracteurs et à faire taire les critiques.

Victime d'une pubalgie en début de saison, Lamine Yamal a rechuté face au PSG. Depuis sa blessure, le numéro 10 du FC Barcelone a du mal à enchainer les performances XXL. Ce qui lui a valu des critiques. Décisif ce mercredi soir face au Club Brugge (3-3), Lamine Yamal a fait passer un message clair après le coup de sifflet final.

«Tout cela n'était que des mensonges» « Je suis très bien, très calme. On a beaucoup parlé de ma pubalgie, de ma tristesse, et tout cela n'était que des mensonges. J'étais comme toujours, très heureux, concentré sur mon jeu, essayant de retrouver mon niveau. Mon but ? J'essaie simplement de faire de mon mieux. C'était une action très rapide, Fermín m'a fait une talonnade et j'ai bien conclu, mais je suis déçu que nous n'ayons pas pu gagner. J'espère que ce sera le cas la prochaine fois », a affirmé Lamine Yamal dans des propos rapportés par RMC Sport.