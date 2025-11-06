Lamine Yamal : La polémique qui plombe son transfert ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le FC Barcelone tient en ses rangs un talent brut en la personne de Lamine Yamal. Le dauphin d'Ousmane Dembélé au Ballon d'or 2025 a juré fidélité au Barça jusqu'en 2031 cet été. Pour ce qui est d'un éventuel avenir au Real Madrid, un trait de caractère manquant, selon Ivan Zamorano, serait rédhibitoire pour sa signature.

Au terme de la saison dernière, le FC Barcelone parvenait à trouver un accord avec Lamine Yamal et son entourage afin de le blinder. C'est pourquoi, pour son 18ème anniversaire, la star du Barça signait un contrat le liant à son club formateur jusqu'en juin 2031. De quoi le conserver le plus longtemps possible et l'empêcher de rejoindre la concurrence, y compris le rival historique qu'est le Real Madrid.

«Le Real Madrid est une équipe de classe et de culture» Ivan Zamorano a fait les beaux jours du Real Madrid dans les années 90. Selon lui, alors que Lamine Yamal a dernièrement affirmé lors d'un live pour la Kings League que le club merengue était une équipe de voleurs, Zamorano a relancé le clash survenu la semaine du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone (2-1). « Je ne recruterais pas Lamine Yamal pour le Real Madrid. C'est une star, mais il n'incarne pas l'essence ni l'âme de ce que devrait être un joueur du Real Madrid. Le Real Madrid est une équipe de classe et de culture, et les joueurs qui jouent pour le Real Madrid doivent représenter cela ».