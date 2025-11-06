Un crack à 30M€ : La grosse signature du PSG !

Fidèle à ce qu'il avait annoncé en rejoignant le PSG, Luis Enrique s'appuie sur plusieurs jeunes joueurs issus du centre de formation. C'est notamment le cas d'Ibrahim Mbaye qui avait signé son premier contrat professionnel en mars dernier. Et c'est un très joli coup réalisé par le PSG puisque le jeune ailier est déjà valorisé à 30M€ !
Depuis qu'il est arrivé sur le banc du PSG, Luis Enrique n'hésite jamais à lancer des jeunes joueurs en professionnel. La saison dernière, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye se sont installés durablement dans la rotation tandis que cette saison, c'est Quentin Ndjantou qui se fait une place sérieuse en attendant David Boly.
Ibrahim Mbaye, c'est déjà 30M€ ?
Une confiance qui se traduit par une flambée de leur valeur marchande. Ainsi, dans sa Lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES dévoile la valeur des joueurs de moins de 20 ans et estime la valeur d'Ibrahim Mbaye à 30M€. Autrement dit, en faisant signer son premier contrat professionnel à son jeune ailier en mars dernier, le PSG a réalisé un très joli coup.
Négociations entamées pour une prolongation
Et le PSG ne compte pas le laisser filer. En effet, comme révélé par le10sport.com, les discussions ont début pour la prolongation du contre d'Ibrahim Mbaye, qui est lié à son club formateur jusqu'en 2027. Mais les négociations pourraient s'avérer difficiles puisque le jeune ailier parisien a confié la gestion de ses intérêts à la famille Mbappé.