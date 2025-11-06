PSG - Départ d’Hakimi : Énorme coup dur annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d’un excès d’engagement de la part de Luis Diaz mardi soir lors du choc entre le PSG et le Bayern Munich, Achraf Hakimi est sorti blessé. Et Daniel Riolo a annoncé un scénario catastrophe sur RMC juste après le match, en expliquant que le départ du latéral droit marocain du PSG pour la CAN cet hiver était fortement compromis.

Achraf Hakimi pourra-t-il quitter le PSG cet hiver pour aller disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc ? Sorti sur blessure mardi soir lors du temps additionnel de la première période du choc face au Bayern Munich (défaite 2-1), le latéral droit parisien semblait énormément souffrir. Et au micro de l’After Foot sur RMC Sport juste après le match, Daniel Riolo a prédit un énorme coup dur pour le numéro 2 du PSG.

« Ça sent pas bon » « Hakimi ? Ça me fait mal au coeur, mais vraiment mal au coeur pour lui. Je pense à la CAN qui est si importante pour lui et son pays. J’ai peur que la blessure soit très grave. Franchement, ça sent pas bon », a indiqué l’éditorialiste de RMC, qui a donc remis en question le départ d’Achraf Hakimi pour la CAN cet hiver.