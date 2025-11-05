Transfert au Real Madrid : La catastrophe qui va dégoûter l’OL ?

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, Endrick ne semble pas entrer dans les plans de Xabi Alonso au Real Madrid. L’international auriverde a ainsi été évoqué dans le viseur de l’OL en vue d’un prêt cet hiver. Mais alors que les dirigeants lyonnais avanceraient leurs pions sur le dossier, une récente catastrophe pourrait finalement pousser le Brésilien à changer d’avis pour son avenir.

Après avoir perdu Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze cet été, l’OL a recruté Martin Satriano en toute fin de mercato pour offrir une nouvelle solution offensive à Paulo Fonseca. Le club rhodanien exploreraient d’ailleurs d’autres pistes pour mettre la main sur un nouvel attaquant cet hiver. Les dirigeants lyonnais envisageraient ainsi de piocher directement au Real Madrid.

L'OL garde un oeil sur Endrick... En effet, l’OL garderait un œil très attentif sur la situation d’Endrick. Depuis le début de saison, le Brésilien ne semble pas vraiment entrer dans les plans de Xabi Alonso au Real Madrid. L’international auriverde est troisième dans la hiérarchie derrière Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia. Mais alors qu’un départ était fortement envisagé, une récente catastrophe pourrait pousser le buteur de 19 ans à changer d’avis.