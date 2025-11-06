Lamine Yamal au Real Madrid : La punchline inattendue sur son transfert !

Au cours de l'histoire du FC Barcelone et du Real Madrid, ils sont plusieurs à avoir défendu les couleurs des deux clubs rivaux. De Luis Figo à Ronaldo en passant par Luis Enrique. Lamine Yamal pourrait-il remettre cela au goût du jour ? Certainement pas d'après Ivan Zamorano, ex-buteur du Real Madrid. Et ce, pour une raison précise.
Pendant quatre saisons et plus de 100 matchs disputés sous le maillot du Real Madrid, Ivan Zamorano a marqué à 101 reprises au cœur des années 90. L'attaquant chilien suit toujours l'actualité de son ancien club qui a depuis enchaîné bien des sacres en Ligue des champions a glissé un tacle appuyé à Lamine Yamal.
«Le Real Madrid est une équipe de classe et de culture, et les joueurs qui jouent doivent représenter cela»
La star du FC Barcelone de 18 ans, aussi talentueuse qu'elle est, n'aura jamais sa place au Real Madrid à cause de son comportement déplacé à ses yeux. « Je ne recruterais pas Lamine Yamal pour le Real Madrid. C'est une star, mais il n'incarne pas l'essence ni l'âme de ce que devrait être un joueur du Real Madrid. Le Real Madrid est une équipe de classe et de culture, et les joueurs qui jouent pour le Real Madrid doivent représenter cela ».
«Je n'ai jamais entendu Messi dire que le Real Madrid volait»
Ivan Zamorano a pris l'exemple de Lionel Messi pour taper sur le jeune Lamine Yamal. « Je n'ai jamais entendu Messi dire que le Real Madrid volait, et pourtant il était le meilleur au monde. Ils doivent absolument encadrer Lamine Yamal. C'est ainsi qu'il deviendra un grand joueur. Les joueurs qui marquent l'histoire sont d'une autre trempe ». a conclu l'ancien buteur du Real Madrid. Yamal pas assez « classe » pour la Casa Blanca ?