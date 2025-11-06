Lamine Yamal au Real Madrid : La punchline inattendue sur son transfert !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au cours de l'histoire du FC Barcelone et du Real Madrid, ils sont plusieurs à avoir défendu les couleurs des deux clubs rivaux. De Luis Figo à Ronaldo en passant par Luis Enrique. Lamine Yamal pourrait-il remettre cela au goût du jour ? Certainement pas d'après Ivan Zamorano, ex-buteur du Real Madrid. Et ce, pour une raison précise.

Pendant quatre saisons et plus de 100 matchs disputés sous le maillot du Real Madrid, Ivan Zamorano a marqué à 101 reprises au cœur des années 90. L'attaquant chilien suit toujours l'actualité de son ancien club qui a depuis enchaîné bien des sacres en Ligue des champions a glissé un tacle appuyé à Lamine Yamal.

«Le Real Madrid est une équipe de classe et de culture, et les joueurs qui jouent doivent représenter cela» La star du FC Barcelone de 18 ans, aussi talentueuse qu'elle est, n'aura jamais sa place au Real Madrid à cause de son comportement déplacé à ses yeux. « Je ne recruterais pas Lamine Yamal pour le Real Madrid. C'est une star, mais il n'incarne pas l'essence ni l'âme de ce que devrait être un joueur du Real Madrid. Le Real Madrid est une équipe de classe et de culture, et les joueurs qui jouent pour le Real Madrid doivent représenter cela ».