Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

On prend les mêmes et on recommence. Erling Braut Haaland est une cible du Real Madrid sur le marché des transferts d’après divers médias étrangers. Le Norvégien émettrait également le souhait de collaborer avec le vainqueur de 15 Ligues des champions. Cependant, à Manchester City, une annonce lourde de sens a été effectuée.

Erling Braut Haaland avec Kylian Mbappé ? The Athletic révélait il y a quelques mois de cela que le président Florentino Pérez faisait du recrutement du Norvégien son souhait pour la prochaine signature galactique du Real Madrid. Un duo d’attaque sur le papier dévastateur avec le capitaine de l’équipe de France semble donc être dans les tuyaux.

Haaland au Real Madrid, Guardiola calme tout le monde Et ce n’est pas la presse espagnole qui affirmera le contraire. Le journaliste Jorge Picon a confié ces derniers temps qu’Erling Braut Haaland cultiverait le désir de rompre son engagement contractuel XXL convenu avec Manchester City jusqu’en juin 2034 dans l’optique de s’installer dans la capitale madrilène et d’arborer le maillot du Real. Toutefois, Pep Guardiola a indirectement jeté un coup de froid dans le feuilleton Haaland en conférence de presse ce mardi.