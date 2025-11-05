On prend les mêmes et on recommence. Erling Braut Haaland est une cible du Real Madrid sur le marché des transferts d’après divers médias étrangers. Le Norvégien émettrait également le souhait de collaborer avec le vainqueur de 15 Ligues des champions. Cependant, à Manchester City, une annonce lourde de sens a été effectuée.
Erling Braut Haaland avec Kylian Mbappé ? The Athletic révélait il y a quelques mois de cela que le président Florentino Pérez faisait du recrutement du Norvégien son souhait pour la prochaine signature galactique du Real Madrid. Un duo d’attaque sur le papier dévastateur avec le capitaine de l’équipe de France semble donc être dans les tuyaux.
Haaland au Real Madrid, Guardiola calme tout le monde
Et ce n’est pas la presse espagnole qui affirmera le contraire. Le journaliste Jorge Picon a confié ces derniers temps qu’Erling Braut Haaland cultiverait le désir de rompre son engagement contractuel XXL convenu avec Manchester City jusqu’en juin 2034 dans l’optique de s’installer dans la capitale madrilène et d’arborer le maillot du Real. Toutefois, Pep Guardiola a indirectement jeté un coup de froid dans le feuilleton Haaland en conférence de presse ce mardi.
«Il a signé un contrat de 10 ans. Plus il s'impliquera dans de nombreux domaines, plus il s'améliorera»
L’entraîneur de Manchester City a profité du point presse organisé avant le coup d’envoi entre les Skyblues et le Borussia Dortmund en Ligue des champions mercredi soir pour rappeler à quel point cet attaquant de « classe mondiale » est important pour son groupe comme l’atteste son contrat longue durée. « Il est difficile de trouver un joueur de classe mondiale qui soit incroyablement humble. Je sais qu'il marquera des buts et qu'il aura un impact sur l'équipe, mais j'ai eu le sentiment qu'il avait toujours à l'esprit ce qui était le mieux pour l'équipe. C'est difficile à trouver chez des joueurs de ce niveau. Erling est comme ça. C'était une surprise, car normalement, les attaquants ne pensent qu'aux buts.C'est toujours la meilleure façon de nous aider, mais c'est pourquoi j'ai pris cette décision, car il a signé un contrat de 10 ans. Plus il s'impliquera dans de nombreux domaines, plus il s'améliorera ». Le Real Madrid est prévenu.