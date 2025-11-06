Clash avec un homme politique : Après les insultes, Daniel Riolo prend rendez-vous sur RMC !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il n'en fallait pas beaucoup pour énerver Daniel Riolo mercredi soir dans l'After Foot. Dès l'introduction de ses 3 poins, l'éditorialiste de RMC prévenait qu'il ne resterait pas de marbre si l'arbitrage était utilisé pour évoquer la contre-performance de l'OM face à l'Atalanta (0-1) pour la 4ème journée de saison régulière de Ligue des champions. Le maire de Marseille s'est plaint, débouchant sur une insulte de Riolo, qui l'a même invité à se défendre pendant l'émission de ce jeudi soir.

A la 90ème minute de jeu, Lazar Samardzic marquait le but de la victoire de l'Atalanta face à l'OM (1-0). Et ce, après un penalty arrêté par Geronimo Rulli et un but refusé d'Ademola Lookman pour une position illicite. Cette ouverture du score, validée après une vérification à la VAR d'une main d'Ederson non sanctionnée qui aurait offert un penalty à l'Olympique de Marseille, est tout simplement scandaleuse du point de vue de Benoît Payan. « Ce n'est pas une erreur, c'est un vol c'est une honte en Champions League... Ce soir, une telle erreur d’arbitrage a privé le sport de ses valeurs… Contre tous, fier de notre Olympique de Marseille ce soir, allez l’OM ! ».

«Quand tu ne sais pas, tu fermes ta gueule» Les propos du maire de Marseille n'ont pas manqué de faire grandement réagir Daniel Riolo. Lors de la diffusion de l'After Foot de mercredi soir, l'éditorialiste de RMC a tout simplement demandé au maire de la cité phocéenne de fermer sa bouche en raison de son ignorance. « Quand tu ne sais pas, tu fermes ta gueule quoi. Merde. C’est incroyable. Et lui dans sa grande démagogie, de maire de bas étage, il arrive, il va au stade. Il ne connait pas la règle ? Alors qu’il la ferme. Il ne connait pas le football. J’en ai marre de ces gens-là, de ces politiques de bas étage ».