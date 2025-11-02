Il quitte RMC et l’After Foot : Le malaise avec Daniel Riolo...

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En avril dernier, l’After Foot, programme phare de RMC, a été secoué par une grosse polémique après le passage de la députée Caroline Yadan, amenant certains auditeurs à appeler au boycott. Walid Acherchour, chroniqueur, avait alors décidé de quitter l’émission avant de revenir quelques semaines plus tard. Daniel Riolo reconnaît aujourd’hui avoir été déçu par son camarade.

En avril dernier, l’After Foot s’est retrouvé au cœur d’une tempête médiatique après le passage de la députée Renaissance Caroline Yadan dans l’émission pour évoquer son rapport parlementaire sur les dérives communautaristes et islamistes dans le sport. Une séquence jugée stigmatisante par certains auditeurs, appelant au boycott du programme phare de RMC. Dans la foulée, Walid Acherchour, chroniqueur dans l’émission, avait annoncé son départ, affirmant avoir « été heurté, comme beaucoup, par l'angle du débat ».

« Walid Acherchour ? C’est un type que j'aimais beaucoup » Si le chroniqueur a fait son retour depuis, Daniel Riolo reconnaît avoir mal vécu le départ de Walid Acherchour à l’époque. « Ça a été une période complètement folle », a reconnu le journaliste de RMC, invité de Colinterwiew sur YouTube pour la sortie de son dernier livre Le Football selon moi. « Des gens dans l’émission n’ont pas eu un comportement… Surtout vu les relations que j’avais avec… En l’occurrence, c’est Walid (Acherchour). Dans le livre, je le dis, pour moi c'était comme un petit frère. J'ai une affection hors normes pour lui parce que c'est moi qui le connaissais depuis 10 ans. C'est moi qui ai toujours voulu qu'il vienne dans l’After avec nous. Vraiment, c'est un type que j'aimais beaucoup. Bon, sa réaction... Il est jeune, peut-être qu'il s'est trompé… De toute façon aujourd'hui, je ne lui en veux plus. C'est fini, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, il est revenu dans l'émission. On est passé à autre chose », poursuit Riolo.