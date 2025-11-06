Cristiano Ronaldo et le PSG : Le clash reprend !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Encore une interview accordée par Cristiano Ronaldo lors de laquelle il s'en est pris au football français. L'attaquant d'Al-Nassr, arrivé en Arabie saoudite en janvier 2023, a une fois de plus critiqué la Ligue 1 au détour d'un échange avec Pierce Morgan, assurant qu'il n'y avait que le PSG et c'est tout.

Il y a un peu moins d'un an, au cours de la cérémonie des Globe Soccer Awards fin décembre, Cristiano Ronaldo s'en prenait ouvertement à la Ligue 1. Selon la légende du Real Madrid et l'icône de Manchester United, le niveau de jeu et de difficulté de la Saudi Pro League est bien supérieure à celui de l'élite du football français.

«La Saudi Pro League est bien meilleure que la ligue française, il n'y a que le PSG» Et le temps ne lui a pas fait changer d'avis. A l'occasion d'un échange avec le journaliste Piers Morgan, l'attaquant star d'Al-Nassr a remis une pièce dans la machine au sujet de la Ligue 1 où le PSG est l'unique chose positive à en tirer. « Ils parlent de l'Arabie saoudite pour justifier mes buts, mais les chiffres ne mentent pas. Ils ne sont jamais venus ici, ni joué ici. Ils ne savent pas courir sous 40 degrés. Et je continue de le faire. La Saudi Pro League est bien meilleure que la portugaise, que la ligue française, il n'y a que le PSG. La Premier League est bien entendue la numéro un ».