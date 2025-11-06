Officiel : Chassé par le PSG, il revient à Paris !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Toujours sous contrat avec le PSG, mais prêté à Tottenham pour cette saison, Randal Kolo Muani va retrouver le Parc des Princes avec l’équipe de France. Didier Deschamps a convoqué l’attaquant pour les deux prochains matches de qualification à la Coupe du Monde contre l’Ukraine et l’Azerbaïdjan, une décision justifiée en conférence de presse.

Absent depuis le mois de juin, Randal Kolo Muani retrouve l’équipe de France. Pour les deux derniers matches de l’année 2025, avec la réception de l’Ukraine au Parc des Princes le 13 novembre puis le déplacement en Azerbaïdjan trois jours plus tard, Didier Deschamps a choisi de rappeler l’attaquant qui appartient toujours au PSG, prêté cet été à Tottenham.

Kolo Muani retrouve du temps de jeu Après un début de saison compliqué à Tottenham, Randal Kolo Muani enchaîne les matches ces dernières semaines, délivrant notamment une passe décisive mardi soir en Ligue des champions contre Copenhague. Présent devant les journalistes pour dévoiler sa liste, Didier Deschamps a justifié sa décision.