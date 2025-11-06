Officiel : Chassé par le PSG, il revient à Paris !

Toujours sous contrat avec le PSG, mais prêté à Tottenham pour cette saison, Randal Kolo Muani va retrouver le Parc des Princes avec l’équipe de France. Didier Deschamps a convoqué l’attaquant pour les deux prochains matches de qualification à la Coupe du Monde contre l’Ukraine et l’Azerbaïdjan, une décision justifiée en conférence de presse.
Absent depuis le mois de juin, Randal Kolo Muani retrouve l’équipe de France. Pour les deux derniers matches de l’année 2025, avec la réception de l’Ukraine au Parc des Princes le 13 novembre puis le déplacement en Azerbaïdjan trois jours plus tard, Didier Deschamps a choisi de rappeler l’attaquant qui appartient toujours au PSG, prêté cet été à Tottenham.
Kolo Muani retrouve du temps de jeu
Après un début de saison compliqué à Tottenham, Randal Kolo Muani enchaîne les matches ces dernières semaines, délivrant notamment une passe décisive mardi soir en Ligue des champions contre Copenhague. Présent devant les journalistes pour dévoiler sa liste, Didier Deschamps a justifié sa décision.
« Cela me semble logique qu'il revienne avec nous »
« Je ne suis pas là pour prendre les joueurs que j'apprécie, j'ai des choix à faire. À partir du moment où Randal a eu plus de temps de jeu, il fait partie de ce groupe France, a confié Deschamps, rapporté par Le Parisien. Il n'a pas toujours eu l'efficacité maximale, mais il a toujours eu une activité et un volume de jeu, il a la possibilité de jouer à plusieurs postes. Cela me semble logique qu'il revienne avec nous. » Randal Kolo Muani pourrait donc fouler la pelouse du Parc des Princes dans quelques jours, son ancienne enceinte avec le PSG, qui l’a cédé durant l’été sous la forme d’un prêt sans option d’achat.