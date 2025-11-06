PSG - Blessure d’Achraf Hakimi : Le verdict tombe, «c’est incroyable»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Entre six et huit semaines, voilà le temps d’absence estimé pour Achraf Hakimi, victime d’une entorse sévère de la cheville gauche. Un gros coup dur pour le PSG, mais également le Maroc à un mois et demi de la CAN. Aziz Bennij, ancien joueur des Lions de l’Atlas, hallucine face à la malchance qui frappe son pays.

Épargné jusqu’à présent par les blessures, Achraf Hakimi va devoir s’absenter plusieurs semaines. Victime d’un tacle très rugueux de la part de Luis Diaz lors du choc de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich (1-2), le latéral droit marocain souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche, à un mois et demi de la CAN organisé dans son pays.

« Achraf n’est jamais blessé et il faut que ça tombe maintenant » Interrogé par Le Parisien, Aziz Bennij est stupéfait par la malchance qui s'abat sur les Lions de l’Atlas. « C’est incroyable, Achraf n’est jamais blessé et il faut que ça tombe maintenant, constate l’ancien international marocain, désormais consultant sur beIN Sports. J’ai le sentiment que depuis mardi soir, tous les Marocains se sentent mal, qu’ils ont absorbé sa douleur. Compte tenu de son profil, de la façon dont il répète les courses à haute intensité et multiplie les matchs, la seule blessure à laquelle on pouvait s’attendre était d’ordre musculaire, pas à ce tacle assassin. La manière fait encore plus mal. »