PSG - Blessure d’Achraf Hakimi : Le verdict tombe, «c’est incroyable»

Entre six et huit semaines, voilà le temps d’absence estimé pour Achraf Hakimi, victime d’une entorse sévère de la cheville gauche. Un gros coup dur pour le PSG, mais également le Maroc à un mois et demi de la CAN. Aziz Bennij, ancien joueur des Lions de l’Atlas, hallucine face à la malchance qui frappe son pays.
Épargné jusqu’à présent par les blessures, Achraf Hakimi va devoir s’absenter plusieurs semaines. Victime d’un tacle très rugueux de la part de Luis Diaz lors du choc de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich (1-2), le latéral droit marocain souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche, à un mois et demi de la CAN organisé dans son pays.
« Achraf n’est jamais blessé et il faut que ça tombe maintenant »
Interrogé par Le Parisien, Aziz Bennij est stupéfait par la malchance qui s'abat sur les Lions de l’Atlas. « C’est incroyable, Achraf n’est jamais blessé et il faut que ça tombe maintenant, constate l’ancien international marocain, désormais consultant sur beIN Sports. J’ai le sentiment que depuis mardi soir, tous les Marocains se sentent mal, qu’ils ont absorbé sa douleur. Compte tenu de son profil, de la façon dont il répète les courses à haute intensité et multiplie les matchs, la seule blessure à laquelle on pouvait s’attendre était d’ordre musculaire, pas à ce tacle assassin. La manière fait encore plus mal. »
« Hakimi est une pièce maîtresse dans le puzzle de Walid Regragui »
Pour Aziz Bennij, il est tout simplement impossible de remplacer le latéral du PSG : « Comme dans le PSG de Luis Enrique, Hakimi est une pièce maîtresse dans le puzzle de Walid Regragui. Si nul n’est irremplaçable, il n’en demeure pas moins que selon moi remplacer Hakimi devient un gros mot tant la réalité dit que ce serait du bricolage de faire sans lui. On ne remplace pas le meilleur latéral droit du monde d’un claquement de doigts. »