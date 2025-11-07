Une star de l'OM avec Lionel Messi, c'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de saison très réussi avec l'OM, Gerónimo Rulli est logiquement convoqué par Lionel Scaloni pour affronter l'Angola le 14 novembre. Le portier marseillais évoluera donc une nouvelle fois avec Lionel Messi à l'occasion de ce match amical.

La trêve internationale pourrait faire du bien à l'OM qui connaît une véritable hécatombe depuis quelques semaines. Les blessés vont donc en profiter pour se reposer et se rapprocher de leur retour. Mais certains marseillais vont tout de même quitter la cité phocéenne afin d'aller jouer avec leur sélection.

Rulli avec Messi pour affronter l'Argentine C'est le cas de Gerónimo Rulli qui a une nouvelle fois été convoqué par Lionel Scaloni. Le portier de l'OM fait partie de la liste de l'Argentine pour affronter l'Angola en amical le 14 novembre. Ils ne sont d'ailleurs que deux gardiens de but dans cette liste avec Walter Benitez, Emiliano Martinez étant laissé au repos. Avec les blessures de Leonardo Balerdi et Facundo Medina, Rulli sera d'ailleurs le seul Marseillais aux côtés de Lionel Messi.