Canal+ : Betrand Latour choque Samir Nasri en plein direct !

Mercredi soir, après la défaite de l'OM contre l'Atalanta, les débats étaient animés sur le plateau du Canal Champions Club. Très agacé par les commentaires sur l'arbitrage, Bertrand Latour a toutefois été repris par Samir Nasri, qui a du mal à comprendre le point de vue de son collègue.

Mal engagé en Ligue des champions, l'OM s'est incliné mercredi soir contre l'Atalanta au Stade Vélodrome en concédant un but en toute fin de match. Un but qui a fait suite à une action litigieuse puisque le club phocéen pensait pouvoir obtenir un penalty à cause d'une main d'Ederson dans sa surface. Mais l'arbitre de la rencontre en a décidé autrement ce qui a scandalisé les Marseillais à commencer par Roberto De Zerbi et Medhi Benatia. Une situation a également suscité un vif débat sur le plateau du Canal Champions Club de Canal+, Bertrand Latour regrettant que les analyses se focalisent uniquement sur l'arbitrage et non pas sur la prestation de l'OM.

Latour fracasse l'OM... « On fait énormément sur les différents faits de jeu d’arbitrage de l’OM parce qu’on est pris par le fait qu’à la fin du match, les dirigeants marseillais sont déjà avec les arbitres, les joueurs commencent à expliquer qu’ils ne comprennent pas les décisions arbitrales, qu’ils ont des blessés. Moi je vois juste que j’ai vu quatre matches de l’OM, ils en ont gagné un contre une équipe qui gagne peu de matches, que j’ai vu aucune occasion de l’OM, que la meilleure équipe a gagné et qu’en fait, Marseille est faible », a lâche l'ancien journaliste de La Chaîne L'EQUIPE.