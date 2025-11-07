Journalistes achetés à l'OM : La grosse boulette du clan Benatia ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très critique à l'égard de l'OM, Jérôme Rothen a été interpellé par Ali Zarrak sur X qui révèle que l'ancien joueur du PSG lui réclamait des places VIP pour le stade Vélodrome. Une critique surprenante qui pousse Mathieu Grégoire, journaliste de L'EQUIPE, à une réflexion : «Qu’est ce que tu sous-entends? Que vous achetez les opinions des chroniqueurs?»

Jeudi, au lendemain de la défaite de l'OM contre l'Atalanta, Jérôme Rothen a fustigé la prestation des Marseillais : « Sur le match d'hier, à part Greenwood (...) et Rulli, le reste est à jeter ». Un façon de tacler le travail de Medhi Benatia sur le mercato puisqu'il estime que les joueurs recrutés sont à jeter.

Ali Zarrak balance sur Jérôme Rothen Une sortie qui n'a donc pas du tout plu à Ali Zarrak, le bras droit de Medhi Benatia à l'OM, et qui a dévoilé des échanges privés avec Jérôme Rothen qui a plusieurs fois réclamé des places pour des matches au Vélodrome : « C'est moche de cracher dans la soupe, l'année dernière quand tu demandais des places en salon VIP (entre 4 et 8 / match) pour tous nos matchs, l'OM n'était pas à jeter là, la soupe était bonne hein ».