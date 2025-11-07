Journalistes achetés à l'OM : La grosse boulette du clan Benatia ?

Très critique à l'égard de l'OM, Jérôme Rothen a été interpellé par Ali Zarrak sur X qui révèle que l'ancien joueur du PSG lui réclamait des places VIP pour le stade Vélodrome. Une critique surprenante qui pousse Mathieu Grégoire, journaliste de L'EQUIPE, à une réflexion : «Qu’est ce que tu sous-entends? Que vous achetez les opinions des chroniqueurs?»
Jeudi, au lendemain de la défaite de l'OM contre l'Atalanta, Jérôme Rothen a fustigé la prestation des Marseillais : « Sur le match d'hier, à part Greenwood (...) et Rulli, le reste est à jeter ». Un façon de tacler le travail de Medhi Benatia sur le mercato puisqu'il estime que les joueurs recrutés sont à jeter.
Ali Zarrak balance sur Jérôme Rothen
Une sortie qui n'a donc pas du tout plu à Ali Zarrak, le bras droit de Medhi Benatia à l'OM, et qui a dévoilé des échanges privés avec Jérôme Rothen qui a plusieurs fois réclamé des places pour des matches au Vélodrome : « C'est moche de cracher dans la soupe, l'année dernière quand tu demandais des places en salon VIP (entre 4 et 8 / match) pour tous nos matchs, l'OM n'était pas à jeter là, la soupe était bonne hein ».
«Qu’est ce que tu sous-entends? Que vous achetez les articles des journalistes?»
Un message qui peut sembler maladroit. En réponse à la publication d'Ali Zarrak, Mathieu Grégoire, journaliste de L'EQUIPE, se demande si le bras droit de Medhi Benatia n'a pas commis une boulette. « Mais du coup, Ali, qu’est ce que tu sous-entends? Que vous achetez les opinions des chroniqueurs et les articles des journalistes? », demande Mathieu Grégoire, qui estime donc que ce n'est pas parce que Jérôme Rothen réclame des places, qu'il n'a pas le droit critiquer l'OM.