Mercato : «L'erreur de casting» qui coûte cher à l'OM...

La première partie de la saison régulière de Ligue des champions s'est écoulée. L'Olympique de Marseille n'est pas là où il souhaiterait puisqu'il s'est incliné à trois reprises en quatre rencontres au total. Après la nouvelle défaite concédée face à l'Atalanta au Vélodrome mercredi, Jérôme Rothen a tapé du poing sur la table.
Le retour en Ligue des champions ne se déroule pas comme escompté à l'OM. A mi-parcours de cette saison régulière, le club phocéen ne compte que 3 points récoltés face à l'Ajax Amsterdam le 30 septembre dernier (4-0). Sinon, que ce soit face au Real Madrid (1-2), le Sporting Lisbonne (1-2) ou bien l'Atalanta mercredi soir (0-1), les hommes de Roberto De Zerbi n'ont cessé de s'incliner sur la plus belle scène du football européen.
«Qui a recruté et fait cette équipe ?»
Au lendemain de l'échec de l'OM face à l'équipe bergamasque, Jérôme Rothen a profité de l'émission du jour sur le plateau de Rothen s'enflamme pour régler ses comptes avec les dirigeants marseillais au sujet du recrutement estival de l'OM. « Entre l'engagement et la qualité technique, ils ne sont pas au niveau de la Ligue des champions. Il y a eu erreur de casting. Qui a recruté et fait cette équipe ? Quand tu vois les moyens de l'OM, qui ne sont pas les moyens de l'Atalanta, et que tu vois une telle différence dans les performances et la réalisation technique… »
«A part Greenwood et Rulli, le reste est à jeter»
L'ancien joueur du PSG n'a pas été tendre envers le groupe de Roberto De Zerbi à son sens clairement pas au niveau du rendez-vous de gala qu'est la Ligue des champions. « Sur le match d'hier, à part Greenwood (...) et Rulli, le reste est à jeter. Les joueurs qui étaient là hier, qui ont des status particuliers et qu'on met en avant comme Hojbjerg… On met en avant que c'est un joueur d'expérience, mais c'est un joueur moyen! Tu regardes ses grands matchs en Ligue des champions et tu verras que c'est le néant ».