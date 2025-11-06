Mercato : «L'erreur de casting» qui coûte cher à l'OM...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La première partie de la saison régulière de Ligue des champions s'est écoulée. L'Olympique de Marseille n'est pas là où il souhaiterait puisqu'il s'est incliné à trois reprises en quatre rencontres au total. Après la nouvelle défaite concédée face à l'Atalanta au Vélodrome mercredi, Jérôme Rothen a tapé du poing sur la table.

Le retour en Ligue des champions ne se déroule pas comme escompté à l'OM. A mi-parcours de cette saison régulière, le club phocéen ne compte que 3 points récoltés face à l'Ajax Amsterdam le 30 septembre dernier (4-0). Sinon, que ce soit face au Real Madrid (1-2), le Sporting Lisbonne (1-2) ou bien l'Atalanta mercredi soir (0-1), les hommes de Roberto De Zerbi n'ont cessé de s'incliner sur la plus belle scène du football européen.

«Qui a recruté et fait cette équipe ?» Au lendemain de l'échec de l'OM face à l'équipe bergamasque, Jérôme Rothen a profité de l'émission du jour sur le plateau de Rothen s'enflamme pour régler ses comptes avec les dirigeants marseillais au sujet du recrutement estival de l'OM. « Entre l'engagement et la qualité technique, ils ne sont pas au niveau de la Ligue des champions. Il y a eu erreur de casting. Qui a recruté et fait cette équipe ? Quand tu vois les moyens de l'OM, qui ne sont pas les moyens de l'Atalanta, et que tu vois une telle différence dans les performances et la réalisation technique… »