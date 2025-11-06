PSG - Transfert à Barcelone : Une offre va partir !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le ciel est tombé sur la tête de Luis Enrique mardi soir pour le choc en Ligue des champions face au Bayern Munich au Parc des princes (1-2). Ousmane Dembélé a rechuté lorsqu'Achraf Hakimi et Nuno Mendes ont contracté deux blessures. Le PSG pourrait recruter cet hiver selon L'Equipe et s'intéresserait à Eric Garcia. En vain ?

Stupeur à Paris. Lors de la réception du Bayern Munich mardi pour le compte de la 4ème journée de saison régulière de Ligue des champions, Luis Enrique a perdu Achraf Hakimi et Nuno Mendes sur blessure en plus d'avoir été battu par les Bavarois (1-2). Le Marocain a été victime d'un tacle lui valant une entorse sévère à la cheville gauche lorsque le Portugais souffre d'une entorse du genou gauche.

Eric Garcia pour combler le vide défensif au PSG avec les blessures d'Hakimi et de Mendes ? Le Paris Saint-Germain pourrait donc être amené à recruter sur le marché hivernal des transferts afin de pallier les différentes absences. Il est question, à en croire L'Equipe, d'un intérêt de Luis Enrique pour Eric Garcia (24 ans). Le nom du polyvalent défenseur du FC Barcelone semblait être une option estivale pour le PSG au vu de sa situation contractuelle, son bail expirant le 30 juin prochain, mais les blessures auraient changé la donne.