OM : Le fiasco est déjà annoncé ?

Thibault Morlain -
Journaliste
Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le scénario a de quoi faire rager, mais ce mercredi, l’OM s’est bel et bien incliné face à l’Atalanta Bergame (0-1). Après 4 journées de Ligue des Champions, le club phocéen totalise alors 3 points et se classe actuellement à la 25ème. Si tout est encore possible pour les joueurs de Roberto De Zerbi, la suite s’annonce très compliquée. Se dirige-t-on alors vers un fiasco pour l’OM ?

Pour l’OM, se qualifier en Ligue des Champions était une priorité. Le club phocéen est parvenu à ses fins et a réalisé un gros mercato à l’été en conséquence. Mais voilà que jusqu’à présent, les résultats ne sont pas au rendez-vous pour Roberto De Zerbi et ses joueurs. En effet, après 4 journées, l’OM ne compte que 3 points. Actuellement 25ème, le club phocéen est virtuellement éliminé. Rien n’est encore fini, mais voilà que ce qui s’annonce pour Marseille est loin d’être simple.

Une qualification encore possible pour l’OM ?

Il reste 4 matchs à l’OM pour redresser la barre en Ligue des Champions. Mais voilà que ces rencontres seront relevées. Ça va commencer avec la réception de Newcastle, puis un déplacement à l’Union Saint-Gilloise, c’est Liverpool qui va ensuite venir au Vélodrome pour finir par un voyage sur la pelouse du Club Brugge. Ayant 3 points au compteur, l’OM va donc devoir engranger les points pour espérer finir dans le top 24 et espérer continuer en Ligue des Champions. Pour rappel, la saison dernière, ça s’était joué à 11 points.

« On a encore quatre matches »

Ça s'annonce donc compliqué pour l’OM. Néanmoins, Roberto De Zerbi refuse d’abdiquer et continue d’y croire. « Bien sûr, je suis convaincu qu'on peut encore se qualifier. On a encore quatre matches. L'année dernière, il y a plein d'équipes qui étaient mal parties après quatre matches et il y en a une qui a gagné à la fin (le PSG). Je n'ai jamais pensé qu'on aurait 12 points après quatre matches », a-t-il assuré après la défaite face à l’Atalanta.

Alors, l’OM va-t-il connaitre un fiasco en Ligue des Champions ?

Sondage

OM : Le fiasco est déjà annoncé ?

L’OM sera éliminé dès la phase de ligue de la Ligue des Champions
58%
L’OM va finir dans le top 8 de la Ligue des Champions
0%
L’OM va réussir à se qualifier dans le top 24 de la Ligue des Champions
42%
Voir les résultats
