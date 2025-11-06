Mbappé - OM : L'énorme punchline signée De Zerbi !

Le 16 septembre dernier, l'OM s'est frotté au Real Madrid au Santiago Bernabeu. Alors que Kylian Mbappé a inscrit deux penaltys, le club phocéen s'est incliné dès la première journée de la saison régulière en Ligue des Champions. Près de deux mois après ce revers, Roberto De Zerbi n'a toujours pas digéré cette défaite, adressant un nouveau tacle aux arbitres de cette rencontre.
Pour le compte de la première journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM a eu la lourde tâche d'affronter le Real Madrid au Santiago Bernabeu. Ayant écopé de deux pénaltys, la bande à Leonardo Balerdi a vu Kylian Mbappé inscrire un doublé.
Real Madrid - OM : De Zerbi remet de l'huile sur le feu
Après sa défaite contre le Real Madrid (2-1), l'OM a pesté contre l'arbitrage, estimant que la main sifflée contre Facundo Medina avant le deuxième but de Kylian Mbappé était un scandale. Présent en conférence de presse d'après-match ce mercredi soir (OM 0-1 Atalanta), Roberto De Zerbi en a remis une couche.
«À Madrid, la langue change, et normalement, les règles ne changent pas»
« Qu'avez-vous pensé du match de votre équipe ? On n'a pas été bon sur les 20 premières minutes. Ensuite on a été mieux, on a souffert comme c'est normal de souffrir contre une belle équipe, il y a beaucoup de joueurs de l'Atalanta qui ont gagné la Ligue Europa il y a deux ans. On savait que ce serait difficile, mais je ne pense pas qu'on ait été mauvais. Cela n'a pas été notre meilleur match, voilà. On a perdu trois matches de Ligue des champions et à chaque fois de manière rocambolesque. À Madrid, la langue change, et normalement, les règles ne changent pas. Mais visiblement, les règles changent aussi. À Lisbonne (1-2, le 22 octobre), à onze contre onze, on n'aurait jamais perdu et on aurait sans doute même gagné », a déclaré Roberto De Zerbi, l'entraineur de l'OM.