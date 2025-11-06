Mbappé - OM : L'énorme punchline signée De Zerbi !

Amadou Diawara

Le 16 septembre dernier, l'OM s'est frotté au Real Madrid au Santiago Bernabeu. Alors que Kylian Mbappé a inscrit deux penaltys, le club phocéen s'est incliné dès la première journée de la saison régulière en Ligue des Champions. Près de deux mois après ce revers, Roberto De Zerbi n'a toujours pas digéré cette défaite, adressant un nouveau tacle aux arbitres de cette rencontre.

Pour le compte de la première journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM a eu la lourde tâche d'affronter le Real Madrid au Santiago Bernabeu. Ayant écopé de deux pénaltys, la bande à Leonardo Balerdi a vu Kylian Mbappé inscrire un doublé.

Real Madrid - OM : De Zerbi remet de l'huile sur le feu Après sa défaite contre le Real Madrid (2-1), l'OM a pesté contre l'arbitrage, estimant que la main sifflée contre Facundo Medina avant le deuxième but de Kylian Mbappé était un scandale. Présent en conférence de presse d'après-match ce mercredi soir (OM 0-1 Atalanta), Roberto De Zerbi en a remis une couche.