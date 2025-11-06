Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une main d’Ederson non sifflée suivi d’un but de Lazar Samardzic. C’est sur une action litigieuse que l’Atalanta s’est imposé contre l’OM ce mercredi soir, dans les dernières secondes de la partie. Un scénario qui fait enrager la délégation marseillaise, qui n’a pas oublié le premier match de Ligue des champions face au Real Madrid...

Les Marseillais ne cachaient pas leur agacement mercredi soir, au terme du match perdu contre l’Atalanta (0-1). Il faut dire que le scénario est dur à encaisser, les hommes de Roberto De Zerbi s’inclinant dans les dernières secondes sur un but de Lazar Samardzic dans la foulée d’une action litigieuse dans la surface italienne, avec une main d’Ederson. L’arbitre n’a pas jugé bon de consulter l’assistance vidéo, de quoi rendre fou l’OM.

« J'ai de la mémoire et je sais qu'on a perdu un match à Madrid pour une chose similaire » Et dans les rangs phocéens, on n’a pas oublié le scénario du premier match face au Real Madrid, au cours duquel les Marseillais avaient été sanctionnés d’un penalty pour une main de Facundo Medina, permettant à Kylian Mbappé de trouver le chemin des filets. « Je ne suis pas arbitre, je ne connais pas parfaitement les règles. Mais j'ai de la mémoire et je sais qu'on a perdu un match à Madrid pour une chose similaire. C'est la seule chose que je pense », n’a pas manqué de rappeler Roberto De Zerbi.