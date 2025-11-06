OM - Transfert de Rabiot : Le coup de gueule explosif !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti de l'OM en toute fin de mercato estival suite à l'épisode de la bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a finalement été transféré au Milan AC et semble avoir laissé un grand vide derrière lui à Marseille. Mercredi soir, après la défaite de l'OM contre l'Atalanta, Eric Di Meco a poussé un énorme coup de gueule sur cette décision d'avoir laissé partir Rabiot cet été.

L'OM a-t-il fait une grosse erreur en poussant Adrien Rabiot vers la sortie en fin de mercato estival et en le transférant du côté du Milan AC ? C'est en tout l'avis d'Eric Di Meco, qui s'est lâché au micro de RMC Sport mercredi soir après la défaite de l'OM contre l'Atalanta (0-1) en Ligue des Champions. Et l'ancien latéral met l'accent sur cette rupture avec Rabiot qui fait beaucoup de mal à l'OM selon lui.

« Il y en avait un à garder, c'est Rabiot » « Ceux qui sont là ne sont peut-être pas au niveau. Sur la saison dernière, tu n’en as pas cinquante des joueurs à garder. Tu n’en as pas tant que ça finalement. Et s’il y en a un à garder, c’est Rabiot et tu te renforces autour. Oui, il y avait un problème contractuel avec lui, mais ce problème contractuel va te coûter combien si tu ne sors pas de la poule à l’arrivée? », s'insurge Di Meco.