OM - Transfert de Rabiot : Le coup de gueule explosif !

Parti de l'OM en toute fin de mercato estival suite à l'épisode de la bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a finalement été transféré au Milan AC et semble avoir laissé un grand vide derrière lui à Marseille. Mercredi soir, après la défaite de l'OM contre l'Atalanta, Eric Di Meco a poussé un énorme coup de gueule sur cette décision d'avoir laissé partir Rabiot cet été.
L'OM a-t-il fait une grosse erreur en poussant Adrien Rabiot vers la sortie en fin de mercato estival et en le transférant du côté du Milan AC ? C'est en tout l'avis d'Eric Di Meco, qui s'est lâché au micro de RMC Sport mercredi soir après la défaite de l'OM contre l'Atalanta (0-1) en Ligue des Champions. Et l'ancien latéral met l'accent sur cette rupture avec Rabiot qui fait beaucoup de mal à l'OM selon lui.
« Il y en avait un à garder, c'est Rabiot »
« Ceux qui sont là ne sont peut-être pas au niveau. Sur la saison dernière, tu n’en as pas cinquante des joueurs à garder. Tu n’en as pas tant que ça finalement. Et s’il y en a un à garder, c’est Rabiot et tu te renforces autour. Oui, il y avait un problème contractuel avec lui, mais ce problème contractuel va te coûter combien si tu ne sors pas de la poule à l’arrivée? », s'insurge Di Meco.
« Perdre un mec comme lui, c’est énorme »
« On n’est pas encore un grand d’Europe, puisqu’on essaie à peine de sortir d’une poule à vingt-quatre. Donc si on m’explique que Rabiot là ou Rabiot pas là, c’est pareil, je suis désolé… Si on m’explique que Vermeeren, O’Riley et Angel Gomes peuvent être très rapidement au niveau de Rabiot, moi je suis désolé, ces garçons-là sont peut-être en devenir et peut-être qu’un jour ils seront très forts, mais pour le moment, c’est trop juste. Ils viennent d’arriver et ils découvrent ce niveau-là. Et ce n’est pas la Ligue 1. Par rapport à ce qu’a fait Rabiot l’an dernier et par rapport au niveau de l’OM et à ses ambitions, perdre un mec comme lui, c’est énorme. Alors il ne peut pas jouer à City, au PSG, au Barça ou au Bayern, on est d’accord. Mais pour nous, il aurait été précieux. Il a été précieux l’an dernier », poursuit l'ancien défenseur de l'OM. Le message est passé...